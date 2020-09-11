現年49歲的前商台DJ林曉峰，與43歲康子妮於2002年結婚，並育有兩子。周四（11日）卻驚傳與結婚18年的康子妮已於上周已簽字離婚。

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與康子妮離婚消息傳出後，林曉峰即時在Instagram發文回應，「我跟康子妮從2001年相識，2002年結婚，大家一直真心為這個家庭付出」、「是康子妮幫我完成我的夢想，是她成全了我」，惟仍未有明言有否離婚。

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對於有傳歌手黃翊介入兩人婚姻，林曉峰於11號凌晨3時許在Instagram發文Tag康子妮，疑似回應「第三者」傳聞：「我同你（康子妮）冇仇冇恨就好，何須理會他人指指點點。只有我同你（康子妮）明白，呢個係對大家最好嘅決定」，「再難聽嘅説話都可能會出自人哋嘅口，只要你（康子妮）、我及真正愛護我哋嘅人安好，就天下太平」。康子妮隨後亦有讚好帖文。

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分手之後，往往都會陷入一段時間的痛苦抑鬱之中。也許大家從前沒有想過有一天你們會分開，兩個曾經相愛的人竟突然不再聯繫。分手，的確會讓人崩潰，有的人怎樣都放不下，在失戀的死胡同中走不出來。前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 分享，走出失戀4部曲，助剛告別舊愛的大家儘快走出失戀的悲傷，重新回到軌道。

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不論是因為甚麼原因分手，分別後總難免有想復合的念頭。復合前應先考慮6條問題，否則二人再次走在一起最後都會是在悲劇裡輪迴。

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