性愛冷知識｜自慰太多影響性生活？專家教如何計算合理打手槍次數

相信每個男人都有看片自慰的習慣，在繁忙的日常生活裡，可以不追劇，但不能不看片，可以不運動，但不能不自慰，而A片和自慰幾乎是同步進行，是個套餐來著。這個良好習慣許多人行之有年，多數人也覺得這比參加健行或登高更有益身心健康。

事實上，看片自慰好處多多， NOKIA 說：科技始終來自於人性。A 片劇情提供男人慾望的解放，讓性幻想有了出口，在寂寞孤單覺得冷的時刻， AV 女優撫慰了男人的芳心也順道暖了他的身體，自慰要快要慢悉聽尊便，當體內的精華射向夜空，綻放出一朵朵燦爛的花火，快樂根本不用花錢， CP 值破好幾的男人好幾。

（Youtube@Namewee 影片截圖）

科學也證明， DIY 能紓壓、助眠、減輕頭痛，在醫學上，泌尿科醫師也指出固定清槍能減少攝護腺結石，降低罹癌的風險，甚至設計出所謂的射精九九乘法表，取男人年齡的十位數乘以九，得到的數字，前者為週，後者為次數，好比： 30 好幾男人就是 3x9=27 ，意即兩週要射精 7 次， 40 好幾的男人就是 4x9=36 ，也就是 3 週要射精 6 次，以此類推。不難看出男人自慰好處多多。

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所謂「物極必反」。有些事情做絕了，難保不出亂子。話說自從欣西亞拿到性諮詢師證書，開放讀者線上諮詢以來，就碰過好幾個真實案例，苦主們遭遇的狀況是：看片自慰都能順利射精，但交了女朋友進行真槍實彈的性愛，竟然...射不太出來！有的是射精時間延後，需要抽插許久才能釋放，有的則是得出動雙手，從洞內活塞運動的「自排」，硬生生改成「手排」，他們不解為何如此，紛紛問我難道是自慰太多的後遺症？

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雖然老二的海綿體不是記憶床墊，但當習慣雙手的感覺下射精，要它在陰道內抽插再噴射，手感變了，結果就會不同。陰道畢竟是個層層疊疊交錯的器官，老二進去，不用點力其實是會被彈出來的，又，就算順利突破關卡，陰道內組織嚴密，沒太多經驗的老二會覺得緊到窒息而軟掉，再來，抽插時若陰道潤滑不夠，不像自慰能自由添加潤滑液而卡卡澀澀，更甭提眼前的女人花招和 AV 女優有落差，吃慣重鹹的老二，自然適應不良。

如果將看片自慰比喻成零食，那麼做愛就是正餐，零食雖然唰嘴，但終究欠缺營養，正餐雖不可少，但不吃鹽酥雞也不人道。飲食均衡是其中門道，才不致於顧此失彼。看到這裡，恐怕有人抱怨說也不是不願意做愛，就是因為沒愛可做才自慰，那要如何預防主菜上桌時表現失常？原則是別讓老二習慣看片自慰這個套餐，訓練它不只是看片才能噴發，而是馳騁性幻想時也能使然，擺脫手感也很重要，如果真的只能一人成行，不妨準備模擬陰道的 3D 模型，製造各式各樣不同的環境，不但讓自慰得更好，也能訓練老二不管在如何艱困的環境中皆能順利噴發。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【欣西亞陪你談性說愛】手槍打太多對身體會有什麼影響？】