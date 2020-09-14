字節跳動據報將出售TikTok在美業務予甲骨文公司。TikTok 近年進軍日本，在年輕人中亦掀起熱潮。日本更有網紅苦心研究賺錢之道，開設TikTok大學反攻中國內地市場。

《じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～》節目截圖

自稱是TikTok研究家的Rinko，自2017年設立TikTok帳號，在短短2年間就已經成為受歡迎的TikToker，擁有160,000名粉絲，只計廣告收入一個月就淨賺500,000日圓（約HK$36,500）！Rinko更透露，曾經有位粉絲送了一部價值2,700萬日圓(接近二百萬港元)的鋼琴給她。

YouTube@りんか社長のTikTok大学

憑著超成功的經驗，Rinko更在YouTube等社交平台開設線上TikTok大學，教大家如何製作受中國大陸市場歡迎的短片。在月初(3日)的日本綜藝節目《じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～》中，公開如何用TikTok反攻中國內地爽賺400萬円！

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日本有位女生因被友人嘲笑「長得太醜」，而激動得在雙親面前自殺。最近，這位25歲少女在網上分享她因過於自卑而花費400萬日圓整容的經歷，並公開她整容前後的對比照，被多間日本媒體報道，成為熱話。她在整容後彷彿重獲新生，更憑著個人經歷創立了公司，聲稱要「創立一個接受整容的世界」！

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