無綫《美女廚房》有望原班人馬再開？　7套重播都會追看的TVB綜藝

近日鄭中基透露有意思自己製作全新《美女廚房》，更透露了當年的爆笑內幕，再一次勾起觀眾回憶。其實當年TVB有不少高質綜藝，就算重播都一樣咁精彩。

鄭中基接受加葱的YouTube訪問時，透露有意重開《美女廚房》更自己揸旗製作，更透露了當年內幕，被要求每一個都要話唔好，「但其實有啲真係唔差，做效果囉」，如果新作成事，會更溫柔對待參加者。不少網民都表示期待，更感嘆TVB綜藝大不如前，更笑言如果重播以前作品，收視分分鐘比現在的節目更高。

美女廚房經典一幕。（《美女廚房》截圖）

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無綫為旗下藝人胡鴻鈞推出「胡鴻鈞幸福攬枕」，更在廣告中說：「攬住『胡鴻鈞幸福攬枕』，就好似攬住Hubert真人咁幸福！」令網民一頭霧水，腦中出現了十萬個為什麼。明星會推出周邊十分普遍，而由粉絲自製的小周邊更是百花齊放。除了製作精美十分有心的商品之外，有時也會出現極度獵奇的產品。其實不止明星，很多名牌、潮牌都推出過令人莫名其妙的商品，但仍十分好賣。

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