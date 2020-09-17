最近有一位日本主婦在家中大掃除時，居然意外翻出一隻超恐怖「白色異形」！原來這是她半途而廢的羊毛氈舊作，她在Twitter分享這件終極崩壞作品，結果有超過17萬網民讚好並在網上瘋傳，更吸引了多位手殘網民分享他們的爆笑作品！

日本主婦在打掃途中發現恐怖雙頭怪物。

一位日本媽媽（Twitter@ponkotuonnna）在網上分享，聲稱打掃房間時發現了一隻「白色雙頭異形」，結果吸引超過17萬網民讚好，成為近期熱話。原來這是她的羊毛氈作品，她解釋「我原本想做一隻貓，結果沒有變成貓，中途覺得太難做便放棄了。」沒想到，最後會變成一隻怪物，多位網民留言說：「完全是被詛咒的樣子」、「今晚會發惡夢」。

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這個帖文更吸引了多位網民分享他們的爆笑手殘DIY作品，在Twitter發起「#羊毛氈失敗作（#羊毛フェルト失敗）」，作品一個比一個崩壞，不看原圖根本就猜不出作品的真身！

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同場加映：日本驚現張耀揚「雙胞胎」？8對撞樣港日藝人

經典港產片《古惑仔》中為人熟悉的「烏鴉」張耀揚，今年已經57歲，但他最近竟然在日本爆紅？原來日本有一位諧星與當年後生版「烏鴉」長得一模一樣，網民貼出《古惑仔》劇照做對比，結果相似度極高，引起網民熱烈討論，就連那位日本藝人也留言：「實在太似樣！」

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