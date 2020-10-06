不要輕看直男白目的程度，嚴重起來連網民隔著電腦都會擔心他的安危。日本有位直男癌未期男友，膽敢在Twitter曬出女友騎呢睡姿，不少網民都留言慰問：「還活著嗎？」

Twitter@HRPN_02

日本有名直男Hiropin（ひろぴん）在Twitter大曬女友小霞（かすみん）的騎呢睡姿，「每當夏天氣溫變得越來越熱，同居女友睡姿亦變得越來越差。不服輸的我也提升了對抗心，無論如何都要睡在同一張床上！」雖然Hiropin超有決心，無論如何都要擠在床上，但最終都只是可憐的瑟縮在床的一小角落，看起來相當悽慘。

YouTube@ぴんみん_幼馴染の同棲日記

每朝起床都會被女友小霞的橫蠻睡姿嚇呆，Hiropin也是可憐。但Twitter帖文一出，網民都不是在關心Hiropin，反而是擔心小霞會走光，瘋狂質問Hiropin分享這些相片不太好吧。Hiropin 貼心的解釋，每張照片都會打上厚厚的馬賽克保護小霞，讓大家不要擔心。

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Twitter網民人才輩出，最近有一位日本主婦在家中大掃除時，居然意外翻出一隻超恐怖「白色異形」！原來這是她半途而廢的羊毛氈舊作，她在Twitter分享這件終極崩壞作品，結果有超過17萬網民讚好並在網上瘋傳，更吸引了多位手殘網民分享他們的爆笑作品！

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