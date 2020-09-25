上周五（18日），海關於元朗搗破一個懷疑冒牌月餅集團，檢獲約340盒懷疑冒牌月餅及約200張懷疑附有虛假商品說明的月餅換領券，估計市值共約9萬元，拘捕4名男女，包括77歲集團主腦。是次涉及的月餅品牌為恆香老餅家。

近日（23日）被捕77歲「恆香餅家」集團負責人鄭鴻杰召開記者會，表示近日有利益衝突人仕向政府提供誤導資料，令傳媒誤信及廣泛報導為「真恆香告假恆香」，實為公司內部股權訴訟的民事糾紛，及誰是商標註冊持有人的商業糾紛，而案件已在民事法庭處理中，雙方已向法庭作出誓章陳述，故特此澄清。

早前被捕的77歲「恆香餅家」集團負責人鄭鴻杰召開記者會，表示近日有利益衝突人仕向政府提供誤導資料，令傳媒誤信及廣泛報導為「真恆香告假恆香」，內容嚴重失實及損害他本人聲譽，故特此澄清。（楊嘉朗攝）

事件讓人想起不少內地經典山寨侵權事件，不少外國品牌都曾經中招，最知名的是運動品牌New Balance，被山寨為New Barlun、New Bunlen；快餐品牌KFC被改為OFC。別以為只有外國公司才會中招，連國內知名品牌都不能倖免，一起來看看吧。

齊來找不同～（網上圖片）

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內地重慶一處名為「飛天之吻」的新機動遊戲，遊客可以搭乘兩個雕像掌中的飛行島，環迴360度觀景兼隨著兩個雕像升高「接吻」而相遇，出位鄉土外型5月時已經成成網民恥笑對象，近日有消息傳出，「飛天之吻」終於開始營運了。除了「飛天之吻」，內地還有很多「出色」的作品，山寨有之、奇怪有之甚至連自己的國家古蹟都可以複製。

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