日本每年都會選出全國最可愛的女高中生，雖然今年日本學生大受疫情影響，但依然無阻這些比賽的進行。最近，「Miss高中一年級生選舉」的賽果出爐，不過最令人注目的居然不是冠軍，而是其他入圍決賽的參賽者，更有網民形容本屆賽事「混入了路人」！另外亦會公開年度盛事「全日本最可愛女高中生」2020年的最新10強入圍名單！

去年的「日本最可愛女高中一年級生」冠軍（「modelpress」）

由日本媒體「Modelpress」主辦的「Miss高中一年級生選舉」（高一ミスコン），2020年的排名結果終於出爐。不過，由於今年入圍參賽者的顏值質素太過參差，不但令眾人大跌眼鏡，更有網民形容「8位參賽者中混入了路人」，成功引起話題。其中只有一位女生的樣貌稱得上是「女神級」，最後突圍而出獲得冠軍！你能猜到誰是優勝者嗎？

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另外，「全日本最可愛女高中生2020」選舉亦同步進行中，舉辦方最近發表了10強入圍名單，參賽者分別來自全國6個區域，包括「北海道、東北」、「關東」、「關西」、「中部」、「中國、四國」和「九州、沖繩」，平均顏值高水平，當網民看到決賽名單後都紛紛表示：「放心了！」

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同場加映：日本8位「年齡成謎」童顏女星 結衣bb今昔對比照全公開

年齡是女人最大的秘密，尤其是30歲打後的女性，大多都不願意向別人透露自己的歲數。最近，日本有網民分享女星安達祐實現在和以前對比照，今年39歲的她和10代的她完全沒有變過，好像吃了防腐劑一樣！其實日本還有不少童顏女星，雖然已經30、40歲，但看上去仍然和剛出道時沒有大分別，《Opener開罐》整合了其中8位凍齡女神，你知道她們的真實年齡嗎？

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