鬼滅之刃︱禰豆子聲優真人一樣咁索！鬼頭明里係美女仲身兼畫師！

動漫角色之於男人就如同韓劇男主角之於女人一般，有著強大的吸引力，像是近期最火紅的動漫《鬼滅之刃》主角之一的「禰豆子」，她在漫畫中不僅擁有強大戰鬥力，偶爾的自帶萌感簡直成為新一代最受歡迎的動漫女主角！這回美女單元要特別來介紹這位將禰豆子演得惟妙惟肖的美女聲優「鬼頭明里」，她最近在日本可說是相當火紅，除了擁有超強聲線變化之外，甜美外型更是迷倒一片粉絲。 文： Amber Chan, Maggie Chiang（GQ Taiwan）

廢話不多說，先來看看禰豆子真面目到底有多美！▼▼▼

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鬼頭明里 1994 年出生於日本愛知縣，目前所屬於經營聲優事業的 Pro-Fit 經紀公司，她最廣為人知的作品就是在有著 2019 最暢銷漫畫之稱的《鬼滅之刃》中作為主角「禰豆子」的亮相，同時她除了是一名知名聲優之外也身兼歌手身份，隸屬於唱片公司 Pony Canyon 旗下藝人。鬼頭多變的聲線能唱又能演，還在 2019 年獲得 NEWtype 動畫大賞女性聲優獎冠軍！身高 153 公分的鬼頭明里身形小巧可愛，加上甜美笑容立馬吸引一票粉絲入坑，直接出道當偶像都合理！

為了進軍電視圈，出身愛知縣的她自高中畢業後就搬到東京生活，並進到 Pro-Fit 聲優演員培訓中心進行正式訓練。2014 年以《刀劍神域 II》中的女學生角色正式出道，雖然並不是以主要角色演出，不過她多樣的聲線變化能夠扮演各種角色，從女孩、成年女性，甚至是男孩的聲音都難不倒她。

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自 2014 年出道後，鬼頭迄今累積了為數相當可觀的作品，其中有名的幾部包括她在 2017 年於《調教咖啡廳》中為「日向夏帆」一角配音，將角色的傲嬌性格演繹得唯妙唯肖，其中在第 2 話中登場的百合同人圖更是出自鬼頭明里之手，身兼該劇插畫家！另外她在 2019 的《天使降臨到我身邊！》作品中還因將蘿莉角色「姬坂乃愛」的幼齒口音塑造地太真實，引來音響監督上前關注：「你沒有勉強自己發出這種聲音吧？」，當時演出的聲音跟她原本聲線簡直判若兩人，強大的聲音詮釋是連專業的都讚嘆！

之後她也持續為許多知名動漫做配音，包括了她在《街角魔族》中飾演怪力美少女「千代田桃」，將這個角色冷靜卻不冷酷的個性透過聲線描繪拿捏地相當到位，另外還有今年剛登上日本青少年最愛漫畫排行的人氣作品《地縛少年花子君》，在劇中擔綱戀上主角花子君的女主角「八尋寧寧」，鬼頭非常擅於將角色的細微情感經由聲音變化來表現，完全演活了整齣劇，會紅絕對不是沒原因！

不過要說真正讓鬼頭明里聲名大噪的，絕對是她在超人氣漫畫《鬼滅之刃》中以「竈門禰豆子」的角色深得粉絲喜愛，她曾在節目中透露當時可是為了拿到這個角色費盡心思，除了甄選競爭激烈之外，也因為禰豆子嘴巴上綁著竹筒的角色設定，在沒有太多台詞的情況下要將角色情緒表達透徹，是相當具有難度。日本聲優界甚至還有個江湖傳說：「遇到困難找鬼頭就對了」，不管什麼角色她都能勝任！

至於在音樂領域上，身兼歌手身份的她迄今也是發表過不少單曲，像是她曾於《Re:Stage！》中以 KiRaRe 名義演唱角色歌曲〈Startin' My Re:STAGE!!〉，爾後一直到 2019 年 10 月 16 日生日那天才以歌手正式出道，並發行了首張單曲〈Swinging Heart〉。這首當時還在日本 Oricon 榜上最高獲得 11 位的佳績，超強氣勢不輸偶像歌手！

鬼頭明里的才華在聲優工作上展露無遺，不過其實最一開始她的夢想其實是成為一位畫師，在大學時因為父母希望她能自力更生，為了不造成家裡經濟負擔只得先暫時放下畫師夢。爾後她隻身一人遠赴東京，同時也對聲優工作有興趣的她決定先以成為一名聲優為目標，若是做不了也可以作為一名畫師繼續追夢。雖然鬼頭現在並非主要以畫師進行活動，不過她也不時會分享畫畫作品，像是《調教咖啡廳》中那樣偶爾以插畫家身份亮相也可以算是完成了他的夢想， 繪畫技巧甚至還曾被畫師「和泉 Tsubasu」大力稱讚！

《調教咖啡廳》第 2 話「百合同人圖」出自鬼頭明里之手。（《調教咖啡廳》截圖）

才華與美貌兼具的鬼頭明里最近更是因為甜美的外型加上作品挾帶的超高人氣，在今年一月發行了第一本寫真集「Love Route」，人氣扶搖直上的她最近更是在日本節目《閒聊 007》上亮相，主持人不管提出什麼奇怪角色她都能將精髓表現地淋漓盡致，也讓現場嘉賓驚呼聲不斷。江湖傳說果然名不虛傳，沒有鬼頭飾演不了的角色！

平時的興趣除了繪畫、唱歌之外，可愛的她還有個很特別的癖好是「去汁」，是指一種將煮好的拉麵濾乾的方法。跟大多日本人一樣，鬼頭對於拉麵的愛是至高無上的，她還曾為了能夠隨時吃到拉麵而到拉麵店打工一年的時間，在某次訪問中她還透露最愛的是家鄉特產「杉谷拉麵」，也喜歡像名古屋的壽賀喜屋拉麵一樣細軟的麵條口感。鬼頭對於拉麵的喜愛之情溢於言表，看得都讓人好想請她吃拉麵！

作為新一代聲優偶像，鬼頭明里憑實力出道的樣貌，一方面讓人佩服她的專業，另一方面也對於她的多才多藝自嘆弗如。而她也即將在今年 10 月 28 日發表第三張單曲《在你身邊》，在聽著試聽版享受鬼頭的甜美聲音之餘，不妨可以追蹤一下 IG 帳號看看她私底下的可愛樣貌。另外也別忘了 10 月 16 日新續集《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的上映，看到這邊如果你也被她的魅力所收服，上映當天也是鬼頭的生日，一起到電影院支持一下應該要的吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：禰豆子的配音員是她！《鬼滅之刃》美女聲優「鬼頭明里」聲線超多元，連性感老女人都難不倒她！】