每當說起日本人妻，大多數人都會聯想到「賢淑」、「溫柔」等正面形象，日本女生可說是很多香港男生夢寐以求的結婚對象。不過，最近有日本節目打破了大家的美好幻想，原來不少女生婚前溫柔如水，婚後卻秒變「鬼嫁」（惡妻）！節目更請來一個飽受妻子折磨的男藝人分享自己的經歷，他的手機竟然被安裝GPS監視器、需要承擔所有家務，做錯事甚至要裸體下跪？！

根據節目調查，日本有近9成已婚男性是「恐妻家」，很害怕自己老婆。（節目截圖）

「鬼嫁」是甚麼？

日本的離婚率一向很高，網絡電視節目《#アベプラ》對日本的婚姻和夫妻進行調查，發現近幾年來丈夫要求離婚的動機頭三位是：「性格不合」、「妻子的精神虐待」和「異性關係」。其中「妻子的精神虐待」問題特別嚴重，更被網民稱為「鬼嫁」現象。

據節目所說，「鬼嫁」即是鬼一樣惡的妻子，她們會對丈夫進行暴力的行為和語言，無時無刻監視丈夫的行動，並會認為自己所做的事只是「管教」。在一般家庭中，丈夫都要對妻子唯命是從，所有薪水都要交由妻子管理。

「鬼嫁」在婚後露出真面目。（節目截圖）

節目請來一個飽受妻子折磨的男藝人分享自己的經歷，他的手機竟然被安裝GPS監視器、需要承擔所有家務，做錯事甚至要裸體下跪！究竟日本「鬼嫁」又多恐怖？

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同場加映：日本21歲MK仔年賺40億與安倍賞櫻 真實身份震驚網民

常說「人不可貌相」，不能因為一個人的衣著和外表，而低估了他的能力。最近日本就有個好例子，一位男生在21歲時已經年賺40億日圓（約港幣2.9億），吸金能力超強，加上一身浮誇的MK打扮，他經常被網民誤以為是牛郎！不過，當他在電視節目上披露真正身份時，網民立即打臉：「原來是精英！」

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