天氣逐漸轉涼的同時，各大品牌都同時進行換季大減價！ZARA及6IXTY8IGHT即日起正進行門市及網店減價優惠，折扣達最高4折！減價產品包括各式上下衣、袋款及內衣褲，當中6IXTY8IGHT指定款式內褲更減至$99.9/5條！

（6xity8ight、ZARA）

6IXTY8IGHT｜季中減價 指定貨品低至半價

6IXTY8IGHT即日起於門市及網上商店進行季中減價，折扣最高達5折，減價產品中包括主打的內衣褲、睡衣及家居服、服裝及配飾等，當中以內褲優惠最為吸引，由原價$49至$68減至$99.9／5條，平均只需$20，其中更有早前聯乘Kakao Friends的款式選擇，相當可愛！網上商店買滿$199免運費，否則支付$35運費，只限送貨上門、不設門市取貨。👇👇👇點圖看共15款減價產品👇👇👇

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ZARA｜Speical Prices減價4折起

另外ZARA同樣有持續進行的Special Prices優惠，近期新設了不少減價款式，包括多款適合秋季穿著的薄身長袖外套和襯衫等，當中有不少簡約、易襯的淨色款式，另外亦有2020年大熱的「腋下包」，由$259減至$159。網上商店買滿$400可獲免運費，否則收取$39運費。另外如選擇門市自取則不設門檻免運費，但要注意並非每一件產品均能提供門市自取，而減價也未有標明完結日期。👇👇👇點圖看共15款減價產品👇👇👇

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Uniqlo舉行初秋購物祭，由9月30起至10月8日推出9日限定減價優惠！減價產品包括多款人氣彈性牛仔褲、法蘭絨格紋恤衫和內衣等，減價幅度達$100，最平$129便能入手！大家不妨趁未來幾天連假到場掃貨，為轉季添置新衣物！👇👇👇點圖看共15款減價產品👇👇👇