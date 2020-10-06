受疫情影響，各大院校都安排學生利用「Zoom」等程式進行視像上課，不過這個授課方式存在很多漏洞，甚至未必知道正在上課的是否學生本人。最近，日本男子高中名校「開城高校」就發生了一單離奇事件，有新生在線上授課期間冒充別人上課，其後更進一步假扮他人到校園上課，入學近半年才被校方發現真實身份！

男生B代替男生A上課接近半年，完全沒有被校方和同學發現。（《ABEMAヒルズ》截圖）

據日本新聞節目《ABEMAヒルズ》和《news zero》報道，被稱為「日本第一男子高中」，位於東京的開成高校近日揭發了一宗離奇假冒學生案件。事情發生於今年2月，男生A通過了開成高校的入學試並被校方取錄，可是卻由另一個男生B冒充其身份就讀接近半年，不論是疫症期間的線上授課和6月時恢復的面對面課堂，老師和同學都完全察覺不到這位「學生」是冒充者。

開成高校是日本男子高中名校，（《 FNNプライムオンライン》截圖）

直到今年9月，校方因為一張紙而揭發這位男生並不是當日投考的年輕人，原來真正的被取錄者正在就讀另一間學校！事件驚動了日本教育界，有人認為線上授課存在太多漏洞，應該訂立規條以保障學生和學校。到底，這位冒充他人的「假學生」的真正身份是什麼？

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