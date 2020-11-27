本港新冠肺炎疫情繼續蔓延，衞生防護中心公布，昨日（26日）新增81宗確診個案，累計5948人染疫。本地個案佔75宗，跳舞群組再添59名患者，該群組累計已有311人確診，成為自疫情以來最大規模爆發群組。

網上片段可見，美孚君好宴會廳曾於11月中，有人包場舉辦生日會，不少人於席間載歌載舞，非常熱鬧，但大部份人跳舞時未有戴口罩。(網上片段截圖)

民政事務總署昨日（26日）宣布，因應疫情的最新情況，由即日起暫停准許在社區會堂及社區中心進行舞蹈及唱歌班，今日（27日）起暫停所有舞蹈及唱歌活動，但演出除外，直至另行通告。發言人表示，除《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）公告的指定運動項目外，使用社區會堂及社區中心進行活動的人士必須一律全程佩戴口罩。

有5至7名曾於本月20日晚到過Bandstage Live Music的市民確診，張竹君認為當晚或出現小型爆發。（Bandstage Facebook圖片）

早前有研究顯示，病毒能依附死物並存活30分鐘至7天不等，而日本節目《主治医が見つかる診療所》對室內各處進行檢測，發現不少日常接觸的地方暗藏大量細菌。節目以儀器檢測室內各處的細菌數值，發現不少室內地方暗藏大量細菌，甚至比公廁馬桶更多。

（節目截圖）

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沒想到門把竟比鍵盤大魔王還要髒！所以大家在家中一定要好好清潔，不然洗多少次手也無補於事阿！

節目3位嘉賓的手竟比手機屏幕髒，這就是不洗手的後果！（節目截圖）

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同場加映：新冠肺炎｜陳肇始憂第4波疫情或提早爆發 專家教4招日常預防貼士

早前日本節目《教えてもらう前と後》進行緊急企劃，邀請呼吸道專家 大谷義夫博士教授大家4招預防小貼士。大谷博士指大眾經常忽略一些日常小細節，導致終日與病菌為伍。他於節目分享4個自己的小習慣，有效預防流感、冠狀病毒引起的呼吸道傳染病。

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