女生最討厭收鮮花？丈夫送妻子豪華花束　日本網民圍罵：好自私！

開罐
撰文：
最後更新日期：

鮮花花束是情人節、畢業禮等向朋友和愛人表達心意的常見禮物，不過，原來並非人人都愛收到花束。最近，有網民在Twitter分享她的男上司送了一束豪華鮮花給妻子做禮物，並提出「男人送鮮花給老婆是自私和不負責任的行為」，這個帖文吸引近8.6萬人讚好，留言區展開激烈討論，「送鮮花是迷惑行為」這件事更變成電視新聞。到底為甚麼會有這麼多日本人不喜歡受到鮮花？

最近，日本Twitter有網民發文分享指，自己的男性上司打算送豪華花束給妻子作慰勞禮物，並吐槽「送鮮花是自私行為，會為妻子增添麻煩」，結果引起連番激烈討論，短短幾日就有8.6萬人讚好，不少網民留言認同「送鮮花是迷惑行為」的說法。事件不斷升溫，就連日本新聞節目《羽鳥慎一モーニングショー》也報道了這個議題，並分析了日本人越來越多不喜歡收鮮花的原因，原來是因為「嫌麻煩」和「好尷尬」？！

（《羽鳥慎一モーニングショー》截圖）

👇👇👇點擊圖片看為甚麼越來越多日本人不喜歡收鮮花😠🌹👇👇👇

+18
+18
+18

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日男苦訴惡妻訂立7大家規　網民：離婚吧

每當說起日本人妻，大多數人都會聯想到「賢淑」、「溫柔」等正面形象，日本女生可說是很多香港男生夢寐以求的結婚對象。不過，最近有日本節目打破了大家的美好幻想，原來不少女生婚前溫柔如水，婚後卻秒變「鬼嫁」（惡妻）！節目更請來一個飽受妻子折磨的男藝人分享自己的經歷，他的手機竟然被安裝GPS監視器、需要承擔所有家務，做錯事甚至要裸體下跪？！

👇👇👇點擊圖片看日本「鬼嫁」現象和日本人妻7條超嚴格家規🤯👇👇👇

+16
+16
+16

觀看影片及全文：日男苦訴惡妻訂立7大家規　GPS監視、裸體下跪認錯　網民：離婚吧

日本最可愛女高中生選舉2020　顏值令網民傻眼：冠軍以外全員路人
日本大熱手機號碼占卜　最後4個數字加起來秒知吉凶　網民：超準
日本8位「年齡成謎」童顏女星　結衣bb、蒼井優今昔對比照全公開
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。