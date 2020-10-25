鮮花花束是情人節、畢業禮等向朋友和愛人表達心意的常見禮物，不過，原來並非人人都愛收到花束。最近，有網民在Twitter分享她的男上司送了一束豪華鮮花給妻子做禮物，並提出「男人送鮮花給老婆是自私和不負責任的行為」，這個帖文吸引近8.6萬人讚好，留言區展開激烈討論，「送鮮花是迷惑行為」這件事更變成電視新聞。到底為甚麼會有這麼多日本人不喜歡受到鮮花？

昔上司が飲み会の帰り「うちの奥さん毎日家事と育児頑張ってくれてるから日ごろの感謝をこめて豪華な花束を買って帰ろうと思う💐」って寝ぼけたこと言ってたから「それ包装解いて水切りして花瓶に生けて明日から毎日水替えする、までを全部部長がやるんですよね？」と聞いたら黙った。 — サ リ ー ちゃん (@m_hariqmaharita) September 23, 2020

最近，日本Twitter有網民發文分享指，自己的男性上司打算送豪華花束給妻子作慰勞禮物，並吐槽「送鮮花是自私行為，會為妻子增添麻煩」，結果引起連番激烈討論，短短幾日就有8.6萬人讚好，不少網民留言認同「送鮮花是迷惑行為」的說法。事件不斷升溫，就連日本新聞節目《羽鳥慎一モーニングショー》也報道了這個議題，並分析了日本人越來越多不喜歡收鮮花的原因，原來是因為「嫌麻煩」和「好尷尬」？！

（《羽鳥慎一モーニングショー》截圖）

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