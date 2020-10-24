性愛冷知識︱精液產量有限一生只能發射四千次？真正關鍵謎底解開

很多人都曾聽過「精液有產量上限」的說法，例如「男生一生能製造的精液量約為兩個膠樽」或是「棒棒與蛋蛋最多能射擊 4,000 次」，這類的傳說特別容易在中學時代流傳，並讓不少人覺得緊張。 文：頌雅山人, Daniel Hsu（GQ Taiwan）

因為有的人在 13 到 15 歲進行「初射」後，就會陶醉（？）其中，想必你也有過同學的綽號是「手槍王」（或許你就是？），然後號稱天天自慰，特別日子（例如家裡沒大人）甚至還要更多次；如果以這樣的例子簡單算來，他在10年後，也就是大學剛要畢業，就射出了多達 365 X 10 = 3,650 次（不算閏年），這幾乎已經見到了水庫底，接下來餘生都要省著用了。

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而關於「射完」這件事，其實還可以分成兩個層面，一個是「精液沒了」，另一個則是「不舉了」，相信對大多數人而言，都比較害怕後面這件事情。

不過相信很多大叔或骨灰級玩家，都可以輕鬆破解這個謠言，畢竟很多人在超過 40 歲後之後，都早就射超過了 4,000 次或兩個寶特瓶，但仍能孕育出新生命，並處於「不服來約戰」、「一言不合就飆車」的狀態；也因此，「總量上限」或是「次數上限」的說法，基本上並不存在，就算有的話，也會遠高於謠傳中的數目。

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相對近代、科學的角度，則傾向認為「精液品質」與「勃起狀況」與體質、健康、飲食與甚至心理情形有關，而非取決於「過往的使用次數」；事實上，我也聽過女性友人表示，曾經目擊看似「身經千戰」、「傷痕累累」的蒼老棒棒，原以為對方表現會很孱弱，想不到交手時，才真正感受到「人肉打樁機」跟「轟炸」的感覺，並體會「跟麵店一樣，那種漂亮的裝潢沒啥人，旁邊陰暗老舊的卻要排隊，這其中一定有學問」。

即便如此，由於每個人的情形都不同，而且身體也會有正常的成長與衰老狀況，因此精液品質與勃起的變化，如果不是太過誇張，應該不必太過擔心。

但相對於「4,000 次不是上限」，這個數字也不是下限，如果身體有明顯異常狀況，也可能使得精液品質枯竭狀況提早出現，因此要是發現甚麼問題，也最好即早就醫。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【大人性教育】有極限？不要再相信什麼一輩子只能發射 4,000 次這種話了】