熱帶氣旋浪卡襲港，幸運的你如有「風假」放，在家悶悶哋不如網購！HKTVmall即日起至11月11日推出感謝祭，連同多個品牌如無印良品、DYSON、誠品及Champion等每天推出優惠。今明兩天（13至14日）將有無印良品（MUJI）限時優惠，於HKTVmall內的「無印良品香港指定網上商店」全店85折，另有亦有部份商品設限時搶購優惠，折扣最高達55折！

不少人氣袋款均有減價！（MUJI）

MUJI一向少減價、就算等到MUJI WEEK，也是小範圍地減，今次KTVmall中的無印商店卻罕有地推出全店85折優惠，而且產品種類頗多，除了零食飲品以外，亦有各式袋款、護膚品及各種收納用品。2天感謝祭限時85折優惠外，一些指定商品亦設限時搶購優惠，最高達55折，記者以客人身份詢問過客服，表示限時搶購的減價產品不受限於13至14日，不過則會根據貨量隨時停止折扣！

運費方面，將根據貨品派送方式而定，店內貨品主要分為「倉存即送」及「商戶派送」兩種，前者「倉存即送」將由HKTVmall負責派送，買滿該派送方式滿$200即可免費自取、滿$500派送上門，如不足指定金額，則需支付$80運費；而後者「商戶派送」則由無印良品派送，買滿$2200可免運費，否則收取$250。不過大家不用擔心，家具類別如椅子及餐桌才屬後者，其餘大部份日常用品均屬前者。

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近幾天天氣明顯轉涼，最低降至23度，日前（8日）更已進入秋季的第5個節氣「寒露」，意味炎熱天氣不再，取而代之的是乾爽清涼的天氣，秋高氣爽，去登高遠足最適合不過。俗語有話「工欲善其事，必先利其器」，行山前當然要好好準備各種裝備和用品！是次《開罐Opener》記者就着輕便、CP性高及休閒時都能用三大原則，為大家推介秋季行山好物。🔻🔻🔻點圖睇10款秋季行山好物推介🔻🔻🔻