「一人犯罪，全家陪葬」，過往不少日劇，例如龜梨和也主演的《FINAL CUT》、瑛太的《儘管如此，也要活下去》，都曾用「加害者家屬」為題材，揭露這個極具爭議性，又長期被大眾忽視的群體所遭受的困境，究竟罪犯的家人應否被原諒呢？

（《FINAL CUT》劇照）

最近，有日本媒體分享了一篇「我的父親是殺人犯」專訪，事主叫田嶋架純（假名），今年二十多歲。她的父親在她小時候因吸毒和殺人而兩度入獄，令她20多年來背負著「殺人犯的女兒」這個罪名活在陰霾中，不敢抬起頭做人。當她收到獄中的父親寫的一封信時，更立即淚崩：「我這一生沒有資格再得到幸福。」

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這篇訪問公開後立即在Twitter瘋傳，不少網民留言指對罪犯家屬的待遇和經歷深感同情，「明明不是他們所犯的錯，卻要為犯罪者承擔一輩子的痛苦」、「加害者的家屬也是受害者」、「批評、欺凌罪犯家屬的行為稱不上是正義」。

同場加映：日女被同學嘲似猩猩 2千萬整容100次變最強陪酒女

被稱為「日本最強陪酒女」的櫻井野之花，最近在Instagram上載了一張10年前和現在的對比照，這段時間她花了超過2000萬日圓（約港幣146萬）瘋狂整容，加上節食減肥，完全變了另一個人！她曾經揚言要整容成為石原里美、廣瀨鈴，而下一個目標是橋本環奈，不過網民卻留言指她的整容之路已經走火入魔...

櫻井野之花整容前（「Abema News」截圖）

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