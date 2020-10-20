新冠肺炎疫情全球肆虐，隨多國實施「封關」防控措施，旅遊需求持續低迷，航空公司亦陷入寒冬。國泰航空和旗下的港龍航空宣布裁減員工8,500人，本地員工成重災區，將削減5,300人，而港龍國泰更即時停止營運。究竟員工若不幸被裁，有甚麼地方需要注意，去保障自己呢？

《香港01》收到消息指，今次裁員人數可能達4,000人。(張浩維攝/資料圖片)

國泰裁減本地員工數目約5,300人，有指前線空勤及地勤人員屬「高危」，另內部亦流傳入職首3年、退休前3年的員工是「首要目標」，工程部間影響則較輕微。至於機師方面，有指國泰有意裁走入職時期較早、領取底薪的舊制機師，而新制機師、即按飛行次數計算薪金，受影響程度較小。

國際空中服務員工會期望公司未來如需調整人手，可透過自願離職安排，填補所需裁減人手名額。（張浩維攝）

新冠肺炎疫情持續，衝擊香港經濟。政府統計處昨(21日)公布，經季節性調整的失業率，由今年6至8月的6.1%，升至7至9月的6.4%，是近16年來的新高。有不少人至今都未曾經歷過裁員，到底第一次被裁員，有甚麼要注意？怎樣才不會蝕錢給公司？有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，分享6招被炒應對法。

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「Son姐」又分享，有讀者曾向她訴苦指，最近因經濟不景遭遣散感到徬徨之際，卻換來家人一句「總之家用唔可以少就得啦」。一眾剛畢業的孝順仔女，若不幸被裁或減薪，家用方面應如何處理？

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