BTS狂粉花千萬整容由白人變亞洲人　自誇「好多人以為我係智旻」

如果是BTS的粉絲，相信都會認識「Oli London」這個來自英國的男生。今年30歲的他，在2013年愛上BTS後，就決意要整容變成智旻，6年間花了1億7千萬韓圜（約港元1100萬）進行至少15項整容手術，欲由白人變為亞洲人。近日，他接受前女團Crayon Pop成員Way的訪問時表示，過去曾經在韓國街頭被多人認錯是智旻。

Oli London日前與「紙牌智旻」慶祝生日／ig@londonoli

6年花1千萬整容

Oli London是在2013年沉迷於K-POP。當年，他到韓國短暫居住期間，怡巧遇上BTS出道。他被BTS的歌曲、舞姿深深吸引著，特別是他們「那近乎完美的外表」。於是，他決定要整容變成他的偶像智旻。在6年間，他走遍中國、韓國、阿美尼亞、波蘭等地，花費至少1億7千萬韓圜（約港元1100萬），進行15項整容手術，和數百項非手術性的醫學程序。

自稱英國首個K-pop歌手

Oli London最近接受前女團Crayon Pop成員Way於YouTube上的訪問。當時，他自稱自己是「英國首個K-pop歌手」，至今他已經發行了6首單曲。此外，他亦因為整容而成了名，近年他開設了自己的公關公司，同時亦是電視節目製作人。

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與紙牌智旻結婚

Oli表示，未整容前曾經因為外表而被多個女孩拒絕或者甩掉，令他感到非常自悲。為免再經歷被甩之痛，今年年初，他在拉斯維加斯舉行一個婚禮，與「紙牌公仔智旻」簽紙註冊，「紙牌不會背叛我！」

對現時外表感滿意

Oli亦表示，除了曾經因為幾次整容後留下疤痕之外，基本上他都沒有後悔過整容，而且亦很滿意自己的外表。過去，他更曾經在韓國街頭被路人認錯為智旻本人，他亦為此感到十分高興。不過Way聽到後，忍不住質疑這句說話的真實性。

網民狂酸

雖然Oli大方承認自己多次整容，但「勇敢」的態度卻沒有得到網民認同。不少網民在Way的訪問影片下留言批評他，「只是一個有錢的失敗者」、「他根本不是BTS的粉絲，連成員都分辦不到」、「感覺Way一直都感到十分尷尬...真是辛苦了她」。

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