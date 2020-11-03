12星座︱HK-M星座口罩第二波　Level 3高防護仲靚到台灣人都搶！

新冠肺炎疫情持續，港大微生物學系講座教授袁國勇日前公開警告，若疫情不受控，到冬季可能有十萬人感染，死亡人數過千！加上又到流感高峰期，又是時候儲定一批又靚又高防護的口罩對抗病毒！ 香港口罩科技HK-M Mask產品取得ASTM Level 3認證（中幼童系列除外）和BFE、PFE、VFE>99%，還推出不少靚款口罩，其中星座口罩連台灣傳媒也表示想收藏，上架後很快便搶購一空！ 今次HK-M Mask推出星座口罩天蠍座版，上次搶不到的你記得把握機會啦！

最新推出的天蠍座口罩以漸變紫藍色星河為背景，搭配簡約唯美的星座圖案，突顯天蠍神秘的一面。（HK-M Mask - 香港口罩科技＠FB）

台灣新浪新聞報導（sina.tw）

台灣大讚星座口罩 設計背後有洋蔥？

HK-M Mask首賣的星座口罩為天秤座，以紫藍色星河為背景，畫上天秤座的圖騰和圖案，設計神秘夢幻，加上$99/30片獨立包裝的超值價，以及ASTM Level 3認證和BFE、PFE、VFE>99%，剛開賣便搶購一空成意料中事，但沒想到這款口罩的設計竟者是一班大男人？

負責人李先生認為口罩給人感覺負面，因此想設計些時尚款式，雖HK-M Mask的創辦成員是全男班卻喜歡研究星座，他們便想到推出星座系列，希望美觀得來又會為用家帶來好運。

首賣款式是天秤座，原因是某位同事想藉此答謝天秤座媽媽的支持。（HK-M Mask - 香港口罩科技＠FB）

至於首賣款式選中天秤座，原來是因為有位同事的媽媽一直在創業路上默默支持他，而她又是天秤座，團隊便首先設計天秤座款式來答謝她，其餘星座款將會陸續推出。

談到12星座，原來她們自有不同面對疫情的態度，最緊要靚原來正是天秤座，至於疫情期間，最愛研究防疫方法是她……

👇👇👇即睇12星座面對疫情的態度👇👇👇

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HK-M Mask更多Level 3靚款口罩……

除了星座系列，HK-M Mask還不定期推出季節靚款口罩，成人款全都取得ASTM Level 3認證，可以放心購買呢！

購買連結：https://bit.ly/35mR6V1

了解更多：https://bit.ly/2HmMxlC