韓國娛樂界「三大巨頭」之一的SM娛樂，近日可謂多災多難！繼Red Velvet成員Irene被爆耍大牌之後，另一男團EXO成員燦烈，日前又被一名聲稱是他前女友的人大爆其渣男惡行：「交往3年出軌超過10次！」

網民貼出多張與燦烈交往的證據

身高1.85米、長得像一名精靈一般的EXO成員燦烈，一直都因為帥氣的外表而吸納無數女粉絲。曾經在鏡頭前說過「到死之前都不會戀愛」的他，日前卻被一名自稱與他交往3年的前女友恨恨打臉！女事主在韓國時間10月29日凌晨4時30分，於韓網上發表標題為「大家好。我是EO（只寫上拼音字頭）成員PCY（只寫上拼音字頭）的前女友」的文章，並附上數張與燦烈的合照以作證明。

事主在文中表示，燦烈是在2017年10月跟友人拿到了自己的電話。二人之後亦像一般的情侶於開始交往之前一樣，發展曖昧關係。燦烈主動表白後，二人便開始交往。直至接近交往3周年之前，事主知道了「衝擊的事實」———交往3年間，他跟至少10名女生睡過。SM娛樂於29日下午發表聲明，指「對於該帖文沒有任何官方立場」。

帖文目前已被刪除。

無論是不是名人，這種渣男的行為實在不要得！不過「男人不壞，女人不愛」，韓國娛樂圈都有不少渣男，《Opener》為大家盤點10個韓國渣男明星，有些已經「鹹魚翻生」，有些則「永不超生」。

+ 8 + 8 + 8

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

同場加映：10個被批人品差的韓星

Red Velvet的成員Irene，近日被一名年資15年的造型師恨批耍大牌。雖然造型師沒有指名道性，但事後Irene在個人IG上貼出道歉文，承認自己的過失。事件在韓國娛樂圈仍然不斷發酵，不少網民翻舊帳，找出Irene過往出席活動時態度欠佳的證據。

👇點擊圖片查看其餘9位曾被批人品差的韓星👇

+ 4 + 4 + 4

點擊原文查看完整內容：【Irene耍大牌被怒轟 10個被批人品差的韓星 來自中國的他曾棄貓】