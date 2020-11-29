如果一年只能穿一對鞋，你會怎樣選擇？原因又是甚麼？近日一眾網民為此討論一番，紛紛拋出各自的意見，當中有些鞋款獲得一致認同，有些鞋款的意見則相當兩極。即睇以下9對網民心水，看看哪些萬能鞋款你值得擁有！

你又有甚麼心水？（MUJI、Instagram@ 0__0man）

記者從中整理了9對較受網民討論、而且較大路的鞋款，當中有不少都為人所知，而且它們大多都有一個共通點，便是顏色！其中有大部份均是黑、白、灰三色，由此可見顏色絕對是考慮因素之一！除此之外，網民們仲有甚麼其他考慮因素？👇👇👇點圖即睇9對一鞋走天涯鞋款👇👇👇

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同場加映：UNIQLO感謝節減價

原來UNIQLO在香港已經有15年！為慶祝登港15年，ＵNIQLO就聯同埋佢個姊妹品牌GU，由即日起至12月3日舉行感謝節，多款秋冬男女裝衛衣、毛衣、牛仔褲及大衣外套等均減價發售，不過今次最特別是，無論幾多錢消費都有嘢送，還送一樣本土味超濃贈品，究竟是什麼呢？👇👇👇點圖看13款減價產品👇👇👇

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