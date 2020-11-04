常說高手在民間，最近日本有位大叔在網上分享用獅子狗吹出音樂的影片，又自稱能夠把所在物件都吹奏出聲音，於是在電視節目邀請他進行真人實測，發現他擁有超強「吹吹神功」，就連胸圍都吹得響，網民都笑崩：「不知道有甚麼用，但感覺得厲害！」

日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》經常分享無厘頭但又有趣的人物故事，早前他們邀請了一位被網民封為變態級的吹奏家，原來他在網上投稿了一條「超認真教的用獅子狗吹出音樂」的影片，然後迅速爆紅！他自稱能把所在物品吹出音樂，於是節目組決定親自驗證，並拿了通菜、水龍頭，甚至女性胸圍讓他吹奏，結果讓人吃驚！

最令人驚訝的是，這位並不是一般普通大叔，經過網民起底後，發現他的來歷超有料，就連日本天皇都要找他！究竟這位大叔的真正身份是？

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同場加映：日本地味Cosplay2020 30張頹爆佳作回顧

日本「超樸素Halloween角色扮演大會」（地味ハロウィン）是萬聖節重頭戲，一班參加者沒有花俏的打扮，反而Cosplay日常生活中超不顯眼的人。今年活動受疫情影響，為減低傳染的風險，大會參加方法有特別安排。當日現場參與人士需要預先登記，分開3個時間段進場，入場人數將會減半，而且需要佩戴口罩及盡量減少對話。另外，大會新增視像會議形式，有意參加的人士可以預先報名，當日透過會場大熒幕展示作品。

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