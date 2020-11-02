過去的周末去一年一度的萬聖節，以往大家都喜歡盛裝打扮去玩樂。對於東京人來說，萬聖節是一個盡情狂歡的日子，而「地味萬聖節」更加是當中的重頭戲，今年因為疫情問題，主辦方安排了特別措施，不過仍然無阻日本人的創意。

「地味萬聖節」（地味ハロウィン）是指裝扮成平常生活中平實不起眼的人，因為裝扮太真實而且有共鳴，所以一直深受日本人喜愛。由為疫情，所以主辦方今年將活動分為3節，每節限制了入場人數為70人，所以總共只有210人可以在現場參加活動。不過其他人也可以選擇在網上以Zoom形式參與，或者在Twitter發文及加上「#地味ハロウィン」的Hashtag一同盡興。

會場有人數限制，每節只限70人入場。（YouTube@デイリーポータルZ編集部）

雖然會場有人數限制，但仍然無阻大家發揮創意，在家參與的人都打扮得十分精彩。今年對於日本人來說，影響最大的事件就是新冠肺炎疫情及膠袋徵費，所以參加者的裝扮都是圍繞這兩個主題，以下哪一個你最有共鳴呢？

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平時少女們煲劇，見到女主角身邊總有幾個高富帥主角色圍住團團轉，是否羨慕不已？日本竟然出現一個逆後宮，千金小姐招親，17位猛男被佢任揀，如果是你，會揀邊個呢？

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