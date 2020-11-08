【性愛那些事#74】做愛後即睡惹女友生氣？　一個動作令她更愛你

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

啪啪啪之後，大家都會在床上感受餘溫，不少男生都試過激情後昏昏欲睡，原來是一個生理現象？有網友向男性泌尿研究博士許藍方提出疑問，指自己做愛之後都難抵睡意，女友每每為此生氣。這到底是甚麼回事？許博士更教大家一個動作，化降女友怒氣之餘，更可令感情再進一步。

不少男生都試過激情後昏昏欲睡，原來是一個生理現象？

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原影片YouTube出處

許藍方博士的粉絲團

不少「初出茅廬」的朋友，因為經驗不足，很多時都會錯過女神的暗示甚至明示。奶茶妹請來Youtube情趣頻道主持人Choco，由女生動作、行為，及語言三個方面，從女生的角度，由淺入深，教大家拆解女生的對男生的性暗示，免得大家錯失良機。

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