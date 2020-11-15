性愛冷知識︱下體平時大小非決定性　「膨脹系數」更影響性生活？

身為男人，無論是在游泳池、溫泉或焗桑拿時，都難免偶爾會有看到他人「兵器」的機會；而由於每個人的發育、體質不同，因此大家的兵器尺碼、形狀甚至色澤也各有不同。

雖然大小並非決定陰莖品質的唯一因素，但它卻是最容易被看到、評判的項目；也因此，有些尺碼較大的人，可能會出現趨向於「不經意走光」（明明很經意！）的行為，而相對迷你的人，則或許會比較遮掩。

不過很多「莖驗」豐富的人，並不會特別注重陰莖的視覺或摸起來有多大；這是因為小弟弟的「平時尺碼」，並不完全關聯著「戰鬥模式」時的狀態。

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由於陰莖在興奮的時候，多數會因為充血膨脹而變大，這時候才是真正重要的對戰狀態；而關於「平時」與「戰鬥」模式間的大小變化，也就是膨脹係數，雖然存在2倍、3倍或甚至5倍等多種說法，但其實其實每個人都不一定，而且難以從外貌看出來。

也就是說，平常看起來比較小的陰莖，有機會在勃起過程，因為膨脹係數的優勢，而變得比平常大很多；相對的，也有看起來較雄偉的弟弟，可能在火力全開時，外觀卻沒有甚麼變化。

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因此如果要選喜歡尺碼的話，光靠看或推斷、數學計算是沒有用的，因為在得知真實大小的過程，其實就像是在買福袋或看開獎，要到最後才知道輸贏（不過賭博多半是輸多贏少啦！），也有人因此特別強調「試車」的重要。

雖然有研究認為「平時小」的陰莖，有「膨脹係數大」的傾向，但從客觀角度看這件事情，其實無論尺碼怎樣，都存在著「膨脹係數大」或「膨脹係數小」的狀況，也有人平常就大、膨脹後更大，因此倒也不必特別去選小的（咦？）。

另外也有「膨脹前後大小不變」或「只是把頭抬起來」的狀況，不過只要能夠正常使用，倒是不必太注意膨脹係數；但如果你真的是勃起前後變化很大的類型，或許也可以在必要的時候，說明一下「我是高膨脹係數型的」。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【大人性教育】人人都想當 30cm 男！但你聽過「膨脹係數」嗎？】