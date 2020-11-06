11月踏入秋季，天氣明顯轉涼，皮膚容易變得乾燥，一班敏感肌和乾燥肌的朋友每天都為保濕而出盡法寶，不惜購入貴價護膚品。可是，你有沒有想過改變日常護膚步驟，就可以大大提升肌膚保水度？有日本節目請來皮膚及美容專家，分享6個低成本而有效的保濕護膚小貼士，原來洗臉的時間都有限制！

你有沒有試過使用貴價的保濕護膚品，效果卻未如理想？日本節目《日本人の3割しか知らないこと》最近邀請了大受日本女性追捧的美容專家「かずのすけ」，他用科學角度分析最能提升肌膚保水度的方法，分享6個低成本而有效的保濕護膚小貼士，並解釋不同洗臉產品和化妝水的功效。原來化妝水不一定要貴，只要擁有一種成份就保証有超强保濕能力！

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同場加映：日本美女OL靠一枝筆鹹魚翻生 辭職追夢追到偶像

很多人找到一份安穩的工作之後，便會放棄追逐夢想，而埋沒了自己的專長。最近日本一位平凡OL上節目分享了自己的追夢故事，講述她如何由業績強差人意的廢柴OL，靠一支筆和對夢想的熱誠，最後變成了大受歡迎的書法藝術家，不少網民都被她的故事激勵：「年輕人就是要放手讓自己去闖！」

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