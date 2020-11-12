一段戀愛關係當中，大家都會認為喜愛撒嬌、比較黏人的一方是女生，但其實現實中也有不少超級癡纏的男生，他們彷彿沒有女友就活不下去，有時候比女生還要煩人！最近有日本媒體讓女生選出「癡纏系男朋友」的9大特徵，雖然這種犬系男友撒嬌時的模樣很可愛，但同時也擁有很致命的缺點？

黏人和撒嬌並不是女生的專利，墮入愛河的男生也可以很癡纏！最近日本女生網站「Googirl」進行調查，讓多位女性網民選出「癡纏系男朋友」的特徵，包括經常在街上求親親、實時報告行蹤等，不少女生都覺得這類男生像小狗一樣很可愛，不過有時候太癡身都好難頂！

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很多人找到一份安穩的工作之後，便會放棄追逐夢想，而埋沒了自己的專長。最近日本一位平凡OL上節目分享了自己的追夢故事，講述她如何由業績強差人意的廢柴OL，靠一支筆和對夢想的熱誠，最後變成了大受歡迎的書法藝術家，不少網民都被她的故事激勵：「年輕人就是要放手讓自己去闖！」

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