日本128kg宅男肥到有巨乳　慘遭同學玩弄摸胸　怒減60kg一雪前恥

相信大家都有一段追星的青春回憶，不少人會為偶像傾注大量時間和金錢，而你做過最瘋狂的事又是甚麼？日本一位擁有相撲手級身型的128kg肥宅男，因為全身肥肉被同學嘲笑有「肥仔波」，更把偶像的T恤撐爆！為了令大家另眼相看，他決心減肥，把對偶像的愛化為動力，結果不但瘦身成功，更令他的人生有180度大轉變！

日本電視節目《ザ！世界仰天ニュース》有一位叫齊藤純平的男生分享他因為追星而減肥的故事。他自小在婆婆的溺愛下成長，每天都會吃上3頓晚餐，而且餐桌上準備的都是純平最愛的油炸食物，導致他在小學生時已經有一個成年人般重，中學時期更重達128kg。

因為巨大的身型，初中時他被同學嘲笑有「肥仔波」，上體育課時更被玩弄而導致胸部紅腫。

純平的偶像是一位人氣女歌手，他的房間貼滿海報，每當他心情低落時，望著偶像的樣子就能治癒他的心。有一天，他興高采烈地穿上印有偶像相片的T恤，卻因為過肥的身形將偶像撐到變形！純平大受打擊，決心將對愛化為減肥動力，最後成功瘦身之餘，更有意想不到的收獲！

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一般人平均至少要睡7－8個小時，才能讓疲倦的腦袋和身體得到足夠的休息。不過，日本竟然有一位每天只睡30分鐘的男人，他自稱維持了這個習慣超過12年，但身體卻完全沒有出現毛病！究竟他為什麼要這樣做？「超短睡眠」的秘訣又是什麼？

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