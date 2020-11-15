女生最怕變老，皮膚會隨著年齡的增長而失去彈性、出現皺紋，身材亦會容易走樣。可是，只要keep得好，年過40的女性一樣有吸引力！日本女性對皮膚保養非常講究，一班4字頭的女星不單止皮膚白滑，甚至越大越靚，由頭到腳都散發著成熟女人味。

你認得相中人是誰嗎？

最近日本網站「ランキングー！」 舉辦投票活動，讓超過13000位10至60歲的網民選出「最有魅力的40歲女星」，不少入圍美女都是7、80後的初戀女神，大部分更是實力派演員，曾出演多部大熱影視作品，才貌雙全！《Opener開罐》整合了頭15位的女星昔今對比照，其中包括為人熟悉的女神仲間由紀惠、松隆子等，她們年輕時已經是氣質非凡的女神，踏入四十後更添成熟女人魅力！

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同場加映：日男連續12年每天只睡30分鐘 開班教超短睡眠秘技

一般人平均至少要睡7－8個小時，才能讓疲倦的腦袋和身體得到足夠的休息。不過，日本竟然有一位每天只睡30分鐘的男人，他自稱維持了這個習慣超過12年，但身體卻完全沒有出現毛病！究竟他為什麼要這樣做？「超短睡眠」的秘訣又是什麼？

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