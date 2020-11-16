受新冠肺炎疫情影響，全球零售業吹寒風。近日有報導指，美國服裝品牌GAP在香港中環的旗艦店傳出將於今個月內結束營業，更指業主劈價招租。由於GAP早前在屯門Ｖcity的分店已結業，若中環店真的結業，就只剩下東涌一間分店，撤出香港之說更甚嚣塵上。 其實除GAP之外，近年不少過江龍潮牌都因各種原因撤出香港，又或大幅關閉分店以渡過零售寒冬。《開罐 opener》齊集網民熱數當年曾紅極一時的8個過江龍潮流品牌，相信你至少幫襯過一間！

速食時裝近10年在香港快速增長，Gap在港高峰期也有８間分店，但近月只餘下中環及東涌分店。而中環Gap亦正進行清貨減價，有報導指甚至連衣架、模特公仔亦在出售。其實早前GAP 已宣布重組計劃，關閉GAP 和旗下品牌 Banana Republic 共 350 間門市，未來也會著重電子商務等發展。

GAP在香港的分店只餘下中環及東涌，近日市場有消息傳出中環店將會結業。（資料圖片）

本港經濟狀況較好、充滿自由行的那些年，各大國際潮牌紛紛進駐香港，天價租舖、連開分店、排隊朝聖，都是當年常見的畫面。不過時至今日，不少品牌因各種原因已撤港，或只餘下少量分店。想知你曾追捧過的品牌有沒有份？

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