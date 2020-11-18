天氣轉冷，日本已經下了今年的初雪，滑雪場也紛紛準備營業。神戶的六甲山滑雪場在11月14日開始營業，是今年關西最早最高開幕的滑雪場。但滑雪場竟然出現大批動漫人物，到底為甚麼？

滑雪場規定在營業初日，客人Cosplay來的話可以免費入場，因此吸引大批客人以動漫角色打扮滑雪。現場即時變成動漫節場地，Cosplay的客人中不乏扮演今年爆紅的《鬼滅之刃》角色，又有人扮高達。客人雖然穿著Cosplay服裝，但滑雪時卻完全不受影響，網民留言表示氣氛十分歡樂。

六甲山滑雪場在11月14日開始營業，不少人以Cosplay打扮滑雪。（Twitter@@Mulboyne）

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同場加映︰鬼滅之刃無限列車篇｜8個最不捨得他死的熱血角色

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》昨（12日）在香港上映，其實有看漫畫的粉絲都知道，劇場版中炎柱會死，而且死得非常突然，讓粉絲傷心痛哭。在熱血動漫作品中，總少不免會有角色戰鬥而死，《開罐Opener》盤點8個粉絲最不捨得他死的角色。

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點擊看全文：鬼滅之刃無限列車篇｜8個最不捨得他死的熱血角色 5個都是大哥！

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