有傳安全套早於公元前2000多年就出現在人類的生活當中，經過不斷改良才變成今時今日的超薄乳膠安全套，你又知道100年前的安全套是甚麼樣子的嗎？最近，有一位日本人在自家經營的民宿裏，發現了一盒存放了過百年的「文物級」condom，經過節目組的調查，發現了不為人知的秘密！

日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》專門發掘各地其人其事，這次他們收到一位來自石川縣的投稿，原來這位投稿人在自家經營的古舊民宿裏，發現了一盒存放超過120年的安全套！經過初步鑑定，安全套應該屬於明治後期的產物，雖然歷史悠久，產品開始發黃，但仍然能看出安全套的基本形狀。

不過，比起這盒「文物」的歷史價值，節目組和網民更好奇它的尺寸，工作人員量度和研究後，都驚呼：「超大！」

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一般人平均至少要睡7－8個小時，才能讓疲倦的腦袋和身體得到足夠的休息。不過，日本竟然有一位每天只睡30分鐘的男人，他自稱維持了這個習慣超過12年，但身體卻完全沒有出現毛病！究竟他為什麼要這樣做？「超短睡眠」的秘訣又是什麼？

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