踏入年尾，忙著買轉季新衫以餘，亦不要忘記要好好整理轉季衣服！不過面對眾多衣物，究竟怎樣收拾才最有效率？如何擺放才得心應手？使用真空壓縮袋又是否最能慳位？《開罐 Opener》為大家請來日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu教授大家換季衣物整理術，並教大家如何不再猶豫地斷捨離！

原來真空壓縮袋非無敵？（Instagram@thehoardedchildhood、r2020com）

Miko Liu為日本收納檢定協會認可一級收納師，除了提供生活整理收納服務，亦有開設Facebook專頁「愛收納」及同名YouTube頻道，為大家提供各種收納提案。對於整理換季衣服，許多人都會因為覺得家中空間小而無從入手，但Miko提醒大家收納以外、斷捨離同樣重要！另外亦有擺放技巧同樣重要！👇👇👇點圖看5步驟轉季整理術👇👇👇

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同場加映：10個留瀏海會變醜女星

大眾一般都會認為剪瀏海能令外貌減齡，讓樣子看起來可愛一點。不過中國女星迪麗熱巴近日在一段影片中的瀏海造型，卻讓大家明白到「顏值不是一切」，不是每個人都適合留瀏海！不幸地，反面教材不至一個，以下10個留瀏海更醜女明星，相信能讓大家剪瀏海前好好考慮一下。👇👇👇點圖即看10位留瀏海更醜女星👇👇👇

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