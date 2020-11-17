香港收納師教5步轉季收納　壓縮袋勿亂用、收起衣物前必須做呢步

開罐
撰文：
最後更新日期：

踏入年尾，忙著買轉季新衫以餘，亦不要忘記要好好整理轉季衣服！不過面對眾多衣物，究竟怎樣收拾才最有效率？如何擺放才得心應手？使用真空壓縮袋又是否最能慳位？《開罐 Opener》為大家請來日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu教授大家換季衣物整理術，並教大家如何不再猶豫地斷捨離！

原來真空壓縮袋非無敵？（Instagram@thehoardedchildhood、r2020com）

Miko Liu為日本收納檢定協會認可一級收納師，除了提供生活整理收納服務，亦有開設Facebook專頁「愛收納」及同名YouTube頻道，為大家提供各種收納提案。對於整理換季衣服，許多人都會因為覺得家中空間小而無從入手，但Miko提醒大家收納以外、斷捨離同樣重要！另外亦有擺放技巧同樣重要！👇👇👇點圖看5步驟轉季整理術👇👇👇

+8
+8
+8

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：10個留瀏海會變醜女星

大眾一般都會認為剪瀏海能令外貌減齡，讓樣子看起來可愛一點。不過中國女星迪麗熱巴近日在一段影片中的瀏海造型，卻讓大家明白到「顏值不是一切」，不是每個人都適合留瀏海！不幸地，反面教材不至一個，以下10個留瀏海更醜女明星，相信能讓大家剪瀏海前好好考慮一下。👇👇👇點圖即看10位留瀏海更醜女星👇👇👇

+12
+12
+12

子瑜留瀏海又好冇睇？點擊睇全文👉👉👉10個留瀏海會變醜女星　迪麗熱巴仙氣盡失　TWICE子瑜變Pizza臉？

傳GAP撤出香港　8間曾盛極一時潮牌　有間開張有韓國男團來港助攻
港人月均儲$7000！網民集思16招地獄慳錢法　呢招最掂但好大犧牲
UNIQLO員工票選2020年必買TOP 5　大熱AIRismT恤都輸畀佢？
9款$50內消委會高評分潤唇膏　最平$17撼贏$505名牌　附使用貼士
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。