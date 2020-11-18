即日起至11月23日，馬拉松集16個運動品牌包括Nike、adidas、Under Armour、ASICS、New Balance及Columbia等舉行開倉減價活動，折扣最高達2折，除了多款鞋款，亦有不少T恤及運動褲款選擇，最平只需$160。

馬拉松開倉一直相當受歡迎，今次亦不例外，記者10點多到達已見有不少人在外等候，11點準時開門，大家已準備好購物籃向內進發掃平貨，不足半小時，已見各人籃中已有三至四對戰利品，認真誇張！

是次有不少Nike籃球鞋選擇。（01圖片）

縱觀今次場內貨品，一向走平價路線的「波鞋山」今次有不少筍貨選擇，例如New Balance 615、Nike Air Max 97等，不過碼數大多偏大或數量較少，能否買到心頭好就要看緣份了。而其他陳列區的鞋款亦有頗多選擇，當中以Nike的鞋款較多及新，Zoom Fly 3、Air Max 270 React、Air Max 95及Air Vapormax等人氣款均有減價發售。相反adidas今次的款式則新意不大，依然是開倉常客Stan Smith。👇👇👇點圖即看16款Nike精選減價鞋款👇👇👇

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👇👇👇點圖即看13款Under Armour、ASICS、New Balance精選減價鞋款👇👇👇

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👇👇👇點圖即看17款精選減價衛衣、秋冬外套👇👇👇

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選購貼士：留意商品有污跡

不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。

按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。👇👇👇 按圖看小貼士 👇👇👇

【馬拉松: 便服及運動名牌開倉詳細資料】 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 日期：即日至11月23日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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