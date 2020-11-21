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《女兒們的戀愛3》節目截圖

蕭亞軒與95年生的小鮮肉男友黃皓在內地真人騷《女兒們的戀愛》第三季中討論，「分手以後還能做朋友嗎」。蕭亞軒表示可以，「你愛就會產生感情，感情之後昇華成友情，這個都是感情，就是情」。

《女兒們的戀愛3》節目截圖

蕭亞軒又回應了之前給前任送上生日祝福一事，她表示「手機提醒忘了改，而且順便一昇華就說生日快樂」。但男友黃皓認為分手後不應當朋友，「如果能做朋友，你們真的不是真的愛」。現年41歲的蕭亞軒與男友相差16年，也是她歷任男朋友當中年紀差距最大的一位，出道20年的蕭亞軒感情生活相當精彩，有「小鮮肉收割機」之稱。她早年在節目《康熙来了》時，就曾分享過自己的10大戀愛守則！

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