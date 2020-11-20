第六屆中國青少年音樂比賽蜂鳥音樂獎　深港澳、廣東賽區現已啟動

第六屆中國青少年音樂比賽·蜂鳥音樂獎（CYMC）深港澳（深圳）賽區、廣東省級賽區的啟動典禮已於今日（20日）假深圳雲頌音樂廳隆重舉行。

（HK01 圖片）

由中國青少年音樂比賽·蜂鳥音樂獎組委會、半島教育集團、德意志聯邦共和國駐廣州總領事館、德國音樂理事會、德國青少年音樂比賽、同濟大學中德人文交流研究中心、北京外交人員語言文化中心聯合主辦的「中國青少年音樂比賽·蜂鳥音樂獎」（CYMC）深港澳（深圳）賽區、廣東省級賽區的啟動典禮已於今日（20日）假深圳雲頌音樂廳隆重舉行。

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深圳市副市長吳以環女士，深圳市教育局黨組成員、副局長王發水先生，南山區政協副主席教育局局長劉根平先生，德國駐廣州大使館總領事 Martin Fleischer 先生，同濟大學中德人文交流研究中心董琦教授，蜂鳥音樂獎主席張勇，香港零一創辦人、南海控股董事會主席于品海先生，南海控股行政總裁劉榮女士，半島教育集團行政總裁卞海雲女士、世界著名雙簧管演奏家黃錚、聯合國教科文非遺亞太培訓中心主任梁斌、國際著名藝術家王書剛、深圳交響樂團長聶冰及其樂團成員、廣州交響樂團團長陳擎、星海音樂學院附中校長米恒等多位重要嘉賓出席了此次活動。

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CYMC賽事的定位是公共音樂教育項目，它所追求的社會價值是：讓學習音樂的青少年們在舞台演奏中體悟音樂本質、獲得快樂。目前，CYMC比賽的官方通道已經開啟，全國各個賽區的參賽者將統一在官方網站：www.china-ymc.cn 或「蜂鳥音樂獎」官方公眾號獲得比賽章程及報名參賽。深港澳賽區、廣東省級賽區預計在6月正式舉行，各位青少年音樂家們快把握機會報名參加，在舞台上展現風采。