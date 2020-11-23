眼睛是靈魂之窗。就算是在疫情人人都戴口罩只露出一雙眼的日子，如果是真愛，各位迷妹都一定會認出自己的本命男神對吧！日網 モデルプレス 早前在Twitter貼出「齋睇眼睛認男神」人氣挑戰，12位日本男星你認到幾多？

モデルプレス截圖

日網 モデルプレス 早前在Twitter貼出「齋睇眼睛認男神」人氣挑戰，貼出12位日本男星的眼睛截圖，引來不少網民圍觀競猜。圖中12位日系男神，自問對日本文化超熟悉的你，又猜中多少個呢？

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又到畢業季節，依照傳統，學生們都會拍下個人畢業照作留念。一班外表有型帥氣的日本男星亦不例外，《Opener開罐》記者帶大家重溫13個日本男星的學生畢業舊照片，回顧他們曾經不堪回首的「黑歷史」，男神亀梨和也、速水重道更是崩壞得完全認不出來！

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