十年一度的人口普查將於2021年6月23日至8月4日進行。政府統計處將會聘請超過13000名臨時外勤工作人員，包括組長、覆核員、統計員及工作站助理等，薪金最高達$23249，對於學生一族來說有一定吸引力。下文為大家整理各職位資料一覽及申請資訊，另外亦有曾任人口普查統計員的心得分享。

五個職位當中，除了組長需要由本地在職中學、小學教師及教學助理擔任外，其餘四職位，包括覆核員、統計員、統計員（人口普查服務中心）及工作站助理均適合全日制經本地評審學位課程的學生申請，至於副學位課程學生除了覆核員外，亦可申請其餘三職位。

以統計員為例，平均時薪達$73.5，對於大學生有一定的吸引力。（統計處圖片）

以空缺最多的統計員為例，上班19日（工作時數153小時）便能賺取$11247.5，平均時薪達$73.5，對比一般市面兼職薪金高出不少。加上上班日子適逢暑假，工作內容亦不算困難，因此每次招聘均吸引到不少大專生申請。各職位職責、上班日子及時數均略有不同。👇👇👇點圖睇各職位資料一覽、申請方法及截止申請日子👇👇👇

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決定是否申請前，除了考慮日子是否許可以外，亦不妨參考一下曾當過統計員的過來人分享。例如在面試時有甚麼注意？面試形式是如何？有沒有所謂較「好做」的區域？

👇👇👇點圖睇過來人6大心得分享👇👇👇

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