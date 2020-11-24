天文預料今個周末顯著轉源，周六（28日）最低氣温20度，下周初氣溫將跌穿20度，下周一及二最低更只有17度。轉入秋冬雖然最容易因天氣寒凍而進食增多，但稍冷温度卻是消脂的好時機，更有專家指在冬天時做運動，消脂效果比夏天增一倍！《開罐Opener》綜合了中外專家意見，整合了5招秋冬保温無痛減肥法則，大家不妨試試！

《減肥家族》劇照

氣温驟降，好容易因為保暖難免「食多咗」。但由於身體需消耗大量熱量來保暖，所以秋冬其實是減肥的好時機，以下5個在秋冬燃燒脂肪的法則，有助達到輕鬆瘦身目的。《開罐Opener》整合5個保温秋冬減肥貼士，跟著做就可以輕鬆擊退脂肪。

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同場加映：25日輕鬆狂甩8KG！韓妹分享9個懶人減肥貼士

韓國YouTuber「고은블로그 Michelle」，原本是一名專門介紹美妝用品的YouTuber。最近，她上載了一條關於減肥的片段，介紹自己在25日內減8kg的過程和秘訣。自稱是超級懶人的她，怎樣能夠在25日快速地減走8kg

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