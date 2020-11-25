Netflix｜朴信惠懸疑片《The Call》獨家播　7套韓流大作香港上映

開罐
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第四波疫情又殺到，政府勸告市民減少外出。留在家中最佳的節目，非煲劇不過！由11月25日起，煲劇平台NETFLIX就有7套韓國作品輪流上線，各位迷妹不用擔心在家會無聊。

朴信惠主演的懸疑電影《THE CALL：超時空通話》即將在11月25日在NETFLIX獨家上映

【1】《The Call：超時空通話》（Netflix獨家）

上線日期：11月27日
主演：朴信惠、全鍾瑞、金成鈴
類型：懸疑類電影

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【2】《驅魔麵館》

上線日期：11月28日起，每周六、日更新
主演：趙炳圭、金世正、劉俊相、廉慧蘭
類型：科幻、鬼怪類劇集

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【3】《愛在大都會》

上線日期：12月8日起，每周二、五更新
主演：池昌旭、金智媛、金玟碩、蘇珠妍
類型：浪漫類劇集

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【4】《奔跑愛情》

上線日期：12月16日起，每周三、四更新
主演：任時完、申世景
類型：浪漫類劇集

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【5】《Sweet Home》（Netflix獨家）

上線日期：12月18日，全季一次上線
主演：宋江、李到睍、李陣郁、李是英
類型：驚慄類劇集

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【6】《車仁表》（Netflix獨家）

上線日期：2021年1月1日
主演：車仁表、趙達煥
類型：搞笑類電影

《車仁表》是韓國著名演員車仁表以真實身分詮釋假想劇情的電影，講述他爲找回全盛時期的名譽而奮鬥的過程

【7】《勝利號》（Netflix獨家）

上線日期：2021年第一季
主演：宋仲基、金泰梨、陳善圭、柳海鎮
類型：科幻類電影

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