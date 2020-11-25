特首林鄭月娥今日 (25日）發表新一份施政報告，對於香港年輕人來說，以下6項措施，如畢業生就業、交通津貼及首置房屋政策等，亦至為貼身。

押後一個多月的2020年《施政報告》於今日（25日）發表，全文共有10章約3.2萬字，包含發展保育、房屋供應、創新科技等多項措施。（鄭子峰攝）

特首林鄭月娥今天（25日）宣讀任內第四份《施政報告》，全文共有10章約3.2萬字，包含發展保育、房屋供應、創新科技等多項措施。對於青年而言以下6項措施最為貼身。最新一份《施政報告》中，亦提到多項鼓勵和支持香港青年到大灣區工作和創業的措施。

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