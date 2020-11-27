2020年快要完結，又是時候回顧一下本年度出現的潮流和潮語。日本受新冠肺炎疫情影響，社會出現很多關於「コロナ（Corona）」的新興詞彙，而今年最常出現的名字則有「鬼滅之刃」、「動物之森」等大熱動漫和遊戲。有日本節目在街上訪問一班老人家，測試他們對2020年潮流和新興詞語的認知，獲得很多令人意想不到的爆笑答案，竟然有婆婆以為《鬼滅之刃》是擊退肺炎的故事？

日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》舉辦「街頭老人潮語挑戰賽2020」，在街上以突擊測驗的形式訪問一班長者，看看他們對2020年的潮流和新興詞語認識有多深。

節目組分別問他們一些有關新冠肺炎的新字和知識、2020年出現的熱潮等，一班可愛的長者們當然沒有按常理出牌，所有答案都語出驚人，竟然有人以為新冠病毒是章魚燒，亦有婆婆以為《鬼滅之刃》是擊退肺炎的故事！

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