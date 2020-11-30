新冠肺炎肆虐，不少青少年在停課停學期間，於社交平台結識陌生人而誤墮色情陷阱。警方今年首9個月，接獲29宗涉及兒童色情物品案件，及85宗青少年涉非法性交案件，更有15歲少女遭拍裸照再被脅逼賣淫。

警隊家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月表示，不少女童「好真天、好純真」，誤以為可以在網上結識到好男仔。（孔繁栩攝）

警方指，一名15歲少女早前於網上結識一名陌生男子，誤以為覓到「真愛」，相約到時鐘酒店「開房」，期間遭拍下性交片段；少女之後被要脅先後4次接客，警方接報後已拘捕7人。上月警方接獲報案，3名初中女生與一名新認識男子到酒店渡假Staycation，她們洗澡時有人強闖浴室拍下裸照，相片其後於網上流傳，警方經調查後拘捕兩名男子，疑犯年僅14及15歲，年齡與受害人相約。

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