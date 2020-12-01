相信很多女生在小時候都曾幻想自己成為迪士尼公主，而「長髮公主」則是其中一位很受歡迎的公主，因為她有女孩子都夢寐以求的飄逸長髮。不過，如果這麼長的頭髮出現在現實生活中，又會是甚麼體驗？日本有一位被稱為「真人版長髮公主」的性感鋼管舞者，她的頭髮居然長達1.7米，比普通女生的身高還要長！要打理這麼長的頭髮並不容易，到底，這位女生為什麼要留這麼長的頭髮？

Instagram@rin_rapunzel

這位日本版長髮公主叫做神戸リン（Rin Kambe），今年35歲，現在是一位鋼管舞表演者和模特兒。她平日會在Instagram分享一些性感照片，可是最吸睛的並不是她的身材，而是一頭超級長的烏黑秀髮！普通女生的頭髮最多長度及腰，而Rin的頭髮卻能碰到地面，甚至「拖地」。Rin身高有1.66米，在一般女生中已經算高，但她的頭髮居然比她本人還要長，長達1.7米！

Instagram@rin_rapunzel

Rin已經有15年沒有剪過頭髮，相信大部分女生都明白，長頭髮非常難打理，光是每天洗頭、吹乾和梳理，已經要花大量精力和時間，很難想像要用多少心力才能護理好1.7米的頭髮。最近，有日本媒體訪問這位日版長髮公主，原來她留長頭髮時有一個原因，她亦向大家透露自己護理秀髮的秘密，其實非常簡單！

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