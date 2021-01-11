萬千星輝頒獎典禮2020剛結束，視帝視后以及最佳劇集結果也出爐。不少人認為去年劇集的聲勢不及當年勇，事實上不少人從小也是「電視撈飯」，TVB身為大台，多年來當然為觀眾帶來過無數歡樂。不過，這些歡樂當中部分並非因為情節幽默，而是太離譜太膠，令觀眾瞬間出戲兼爆笑。

無綫TVB曾經創造了很多電視界的經典，但節目質素近年逐步下滑，意外造就不少情節超現實（或者可以稱為「太膠」）的另類經典。例如當年「Laughing哥」一邊單手攀石，一邊單手接電話的英姿，實在擴闊了無數網民的想像力。

「Laughing哥」這一幕成為網民心中的另類經典。（《《神鎗狙擊》》劇照）

TVB的奇人又怎止「Laughing哥」一人？《Opener》為大家盤點了10個TVB的經典膠位，爆笑程度簡直讓人終身難忘。當中雖然有些是劇情設計，但亦有部分是藝人們由心而發的表現，誰料稍一不慎就變成經常被網民恥笑的經典。

👇👇👇點擊睇10大經典膠位👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：12件膠人膠事大檢閱 林作晉身時裝車禍界

2020年對全世界來說都十分不順利，不過膠人膠事年年有，今年不會特別少，由年初「大媽信政府唔怕」，到年中林作買西裝事件，都提醒著我們，世道再差，白目的人也會繼續為我們帶來歡樂。

👇👇👇按圖看12件膠事👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

點擊看全文 :12件2020年膠人膠事大檢閱 林作晉身時裝車禍界、母子九號波露營