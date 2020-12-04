根據天文台預測，明後兩天（4、5日）氣溫最低會降至14度，先前更提到預料受發展中的拉尼娜及較強東北季候風影響，香港今個冬季氣溫「正常至偏低」的機會較高。 提到做好禦寒措施，相信大家近年都會習慣購買各式發熱及保暖內衣等，但購買前有甚麼可以注意以確保最適合自己？在保養方面有又甚麼需要留意？《開罐 Opener》請來香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲博士，教大家挑選及保養保暖內衣的小技巧。

近年不少人都會以薄身保暖內衣件為保暖工具。（01圖片）

在挑選保暖內衣前，不妨先了解保暖內衣的主要原理。現今大多保暖內衣會以Polyester（聚酯）作為主要物料，利用其特殊纖維捕捉皮膚所釋出的水氣並轉化成熱能，從而達到保暖效果。因此皮膚與物料是否契合其實相當重要，否則有機會引起不適。🔻🔻🔻點圖睇教授分析保暖內衣注意位🔻🔻🔻

另外保暖內衣的特殊物料在清洗方面亦有需要注意的地方，雖說坊間的保暖內衣定價越來越親民，但多留意一點便能令內衣更耐穿，何樂而不為呢？

🔻🔻🔻點圖睇保暖內衣5大保養貼士🔻🔻🔻

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：收納專家教5招家居抗疫

相信從今年年頭疫情開始，大家家中已習慣囤積各種防疫用品如口罩、消毒噴霧和濕紙巾等。當這些用品變成我們日常生活用品時，大家又有沒有好好收納，以免出現堆積如山的情況之餘，亦能方便使用？《開罐 Opener》整理日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu的5招家居防疫貼士，希望大家都出入平安。

🔻🔻🔻點圖睇5招家居防疫貼士🔻🔻🔻

點擊睇全文：第4波疫情｜外套手袋如何避免帶病毒入屋？收納專家教5招家居抗疫