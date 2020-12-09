新冠肺炎第四波疫情來勢洶洶，連日已有多宗確診個案源頭未明。政府日前宣佈收緊防疫措施，於12月10日起（星期四）下午六時後將禁堂食，為期14日。 在二人限聚令下，雖然未能在家工作的打工仔仍然可以外出午膳，不過不少人已自備飯盒或叫外賣，以減少外出感染機會。但留在公司食飯雖然安全，勞氣事卻不少，以下12個辦公室食飯的奇幻經歷，你一定有遇過。

由一回到公司開始，帶飯的同事已經要在擠擁的雪櫃中，找位置放飯盒已殊不簡單，到午飯時間，又要搶住去排隊叮飯；叫外賣的同事，飯盒來到漏呢件嗰樣。到底在office食飯，有甚麼要注意的呢？未試過的朋友，記得做好心理準備；平日在office食飯的朋友，你又是哪一種？

不少打丄仔為免外出，都會叫外賣。（愛回家開心速遞截圖）

無得WFH的打工仔留在office食晏，對於喜歡外出食飯的同事來說，不論是叫外賣或者自己帶飯，都十分新鮮，其實留在辦公室食飯，一點都不簡單。

👇👇👇按圖看在office食飯的12件事👇👇👇

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同場加映：在家工作｜17個懶到出汁行為 乜都用腳拎、鴛鴦襪照著未算最離譜

有連登網民發文「一人一個懶到出汁嘅行為」，當中不少是大家WFH時的小習慣，當然也不排除，是本來就咁懶，只是WFH可以將大家的惰性發揮到極致，加上近日天氣開始轉涼，大家懶惰的LEVEL就更上一層樓了。

👇👇👇按圖看17個懶到出汁的行為👇👇👇

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