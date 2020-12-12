你還記得自己在小學時期做過甚麼嗎？正當同齡小朋友還在玩具店流連的時候，日本一位10歲的小女生已經被名牌CHANEL邀請參加品牌活動，還吸引了不少時裝界名人與她自拍。她憑著與生俱來的fashion sense，在社交媒體分享最新潮的名牌穿搭，成為了潮童界的KOL，現在她的Instagram帳號更擁有超過63萬個粉絲！雖然這位時裝界新星每天披著名牌，可是她卻不是大家所猜想的富二代，究竟她的父母的真正身份是甚麼？

這位擁有整齊瀏海和可愛短髮的小女孩叫Coco，今年剛滿10歲。相信喜歡原宿復古系時裝的人對於「Coco Pink Princess」這個Instagram用戶不會陌生，Coco從6歲開始便在社交平台分享自己的穿搭，在中古名牌服裝上混搭誇張的飾物和手袋，古怪得來玩味十足，令人難以想像這是一個小學生的時尚觸覺，喜歡世界各地喜歡原宿時裝的「潮人」都成為了她的粉絲，當中大部分更是成年人！

Coco的時尚觸覺其實是從小培養，她的父母在日本最潮的時裝發源地原宿開了一間復古時裝店，她從小就活在色彩斑斕的衣服堆中，一件又一件復古名牌單品隨手可得，身邊的玩伴也是打扮時尚的售貨員和「潮人」顧客。可能會有人問，那些穿搭是不是她的父母安排好的？Coco在6歲的時候，曾經接受過YouTube頻道「 VICE Life」的訪問，影片中她專心地為客人挑選衣服，亦會為自己打扮後再站到全身鏡前自拍，對於Coco來說，時裝就是她的「玩具」。

雖然Coco只有10歲，但她已經成為各大時裝品牌活動座上客，前幾年更擔任過太陽眼鏡品牌Gentle Monster年紀最小的代言人，還為Nike拍廣告！相信大家看完Coco多姿多彩的生活後，都會懷疑自己的童年到底做過什麼...

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同場加映：最帥藏族美少年日本爆紅 連華春瑩也愛他？

如果將日本3位男神藤岡靛、成宮寬貴和竹內涼真合成在一起，到底會有幾靚仔？最近，四川就出現了一位被稱為「神級美少年」的藏族男生，早前在內地已經掀起一股熱潮，誰知他的魅力居然衝出中國，有日本新聞節目報道了他的專題，更登上了「Yahoo！Japan」熱搜，就連中國外交部發言人華春瑩都要在Twitter分享他的帥照！到底，這位本來寂寂無名的少年是何方神聖？

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