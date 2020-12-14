市道不景氣，人人都揾工，但唔係人人都揾到工。想在面試有好表現？不妨參考一下微軟創辦人比爾蓋茨 (Bill Gates)的答案！

Stephen Curry@YouTube

美國 NBA 球星 Stephen Curry 11月在自己的 YouTube 頻道中上傳了一段影片，片中Stephen Curry 化身微軟的面試官，透過線上會議面試前來「應徵微軟初級軟體工程師」的 Bill Gates。被問到「點解要請你」、「你預期幾錢人工」等等的常見面試問題，從未見過工的富豪Bill Gates又會如何回答呢？

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疫情打擊經濟，這期不少公司都出現營運困難問題，甚至開始裁員，如果第一次被炒魷魚，一定很徬徨無助！再搵工時又應該點樣解釋自己被炒？原來CV上都有要注意的寫法！

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